Ищу хорошего юриста
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Ищу хорошего юриста
Всем привет! Ищу хорошего юриста, который смог бы помочь с регистрацией кампании (оффшорной) в Доминике. Спасибо!
- samson
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: Ищу хорошего юриста
Советую эту юр фирму - https://www.incluence.net/ctgs/offshor-dominika , хорошо соображают. Я с ними сотрудничал по смежном вопросу, и они очень помогли и секономили время
- vinson21
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 май 2021, 07:19
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Re: Ищу хорошего юриста
Рекомендую Коллегию на Дубровке https://kollegiya-advokaty.ru/grazhdanskiy-advokat-2. Работают опытные юристы во всех сферах права. Мне помогли решить мою проблему, обращался по гражданскому делу.
- олег бенин
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:37
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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