Ищу хорошего юриста

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Ищу хорошего юриста

Новое сообщение samson » 25 июл 2021, 15:27

Всем привет! Ищу хорошего юриста, который смог бы помочь с регистрацией кампании (оффшорной) в Доминике. Спасибо!


samson
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:04
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Re: Ищу хорошего юриста

Новое сообщение vinson21 » 25 июл 2021, 22:40

Советую эту юр фирму - https://www.incluence.net/ctgs/offshor-dominika , хорошо соображают. Я с ними сотрудничал по смежном вопросу, и они очень помогли и секономили время
vinson21
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 май 2021, 07:19
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Re: Ищу хорошего юриста

Новое сообщение олег бенин » 31 окт 2021, 16:32

Рекомендую Коллегию на Дубровке https://kollegiya-advokaty.ru/grazhdanskiy-advokat-2. Работают опытные юристы во всех сферах права. Мне помогли решить мою проблему, обращался по гражданскому делу.
олег бенин
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:37
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