Посоветуйте юриста для оформления банкротства

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Посоветуйте юриста для оформления банкротства

Новое сообщение KoPyLoV » 20 окт 2021, 04:31

Брал кредит в банке, потеря работу с хорошим окладом, не могу вернуть. Сумма подходит под банкротство, юристов конечно же найти не сложно, все как бы многообещающие, но хотелось бы узнать о реальной помощи.


KoPyLoV
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Re: Посоветуйте юриста для оформления банкротства

Новое сообщение FromZoo » 20 окт 2021, 05:13

В Профидолг обращайтесь, инфа здесь: https://profidolg.ru/. С ними сотрудничал по банкротству в двух кредитных позициях, одна по страховке была. Помогли сохранить имущество, часть долга перевели на удобную реструктуризацию. Вполне достойная компания.
FromZoo
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