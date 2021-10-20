KoPyLoV » 20 окт 2021, 04:31

Брал кредит в банке, потеря работу с хорошим окладом, не могу вернуть. Сумма подходит под банкротство, юристов конечно же найти не сложно, все как бы многообещающие, но хотелось бы узнать о реальной помощи.