Списание долгов через процедуру банкротства

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Списание долгов через процедуру банкротства

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 29 ноя 2021, 14:31

Проблема просроченных обязательств в РФ стоит достаточно остро. Банкротство фирмы, компании, организации, предприятия или иной формы юридического или физического лица – это финансовая несостоятельность, ввиду которой контрагент оказывается неспособным оплачивать выданные ему кредиты, перечислять деньги за аренду коммерческого помещения, вносить платежи за коммунальные и прочие необходимые услуги. Про оформление банкротства в Казани подробнее тут https://bankrotstvo-likvidacia.ru/


cossotectsuvwyi95
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