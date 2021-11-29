Списание долгов через процедуру банкротства
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Списание долгов через процедуру банкротства
Проблема просроченных обязательств в РФ стоит достаточно остро. Банкротство фирмы, компании, организации, предприятия или иной формы юридического или физического лица – это финансовая несостоятельность, ввиду которой контрагент оказывается неспособным оплачивать выданные ему кредиты, перечислять деньги за аренду коммерческого помещения, вносить платежи за коммунальные и прочие необходимые услуги. Про оформление банкротства в Казани подробнее тут https://bankrotstvo-likvidacia.ru/
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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