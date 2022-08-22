Нужно ли платить алименты с выигрыша в лотерею?
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Нужно ли платить алименты с выигрыша в лотерею?
Здравствуйте, такой вопрос: Нужно ли платить алименты с выигрыша в лотерею? В некоторых случаях где-то слышалось что уплачиваются даже алименты с выигрыша в лотерею. Мне интересно, на какие нормативные акты нужно вообще ориентироваться при уплате алиментов с выигрышем в лотерею?.
- cossotectsuvwyi95
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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