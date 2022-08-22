cossotectsuvwyi95 » 22 авг 2022, 21:17

Здравствуйте, такой вопрос: Нужно ли платить алименты с выигрыша в лотерею? В некоторых случаях где-то слышалось что уплачиваются даже алименты с выигрыша в лотерею. Мне интересно, на какие нормативные акты нужно вообще ориентироваться при уплате алиментов с выигрышем в лотерею?.