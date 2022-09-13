Нужна Строительная лицензия

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Нужна Строительная лицензия

Новое сообщение Lowe » 13 сен 2022, 18:43

Ребята мне нужно получить строительную лицензию в Рязани, можете подсказать компанию которая занимается такими вопросами?


Lowe
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Re: Нужна Строительная лицензия

Новое сообщение max777 » 13 сен 2022, 20:16

Строительную лицензию можете получить здесь https://ryazan.stroyurist.ru/services/s ... itsenziya/ тут она стоит не дорого, мы на прошлой неделе получили,нам все сделали за один день, я даже не ожидал такого результата, вы в принципе всю информацию и на сайте можете посмотреть.
max777
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