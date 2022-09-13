Нужна Строительная лицензия
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Нужна Строительная лицензия
Ребята мне нужно получить строительную лицензию в Рязани, можете подсказать компанию которая занимается такими вопросами?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Нужна Строительная лицензия
Строительную лицензию можете получить здесь https://ryazan.stroyurist.ru/services/s ... itsenziya/ тут она стоит не дорого, мы на прошлой неделе получили,нам все сделали за один день, я даже не ожидал такого результата, вы в принципе всю информацию и на сайте можете посмотреть.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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