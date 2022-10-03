КАк проводится процедура банкротства физ лица?
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КАк проводится процедура банкротства физ лица?
Друзья есть где небудь инструкция о том как проводится процедура банкротства физ лица? можете рассказать более подробно?
- Lowe
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: КАк проводится процедура банкротства физ лица?
Есть тут тут вы можете посмотреть более подробную информацию о банкротстве физ лица, есть инструкция здесь, мне тоже нужно заказать такую услугу, вот тоже изучил и сделал вывод для себя.
- max777
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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