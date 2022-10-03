КАк проводится процедура банкротства физ лица?

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КАк проводится процедура банкротства физ лица?

Новое сообщение Lowe » 03 окт 2022, 22:35

Друзья есть где небудь инструкция о том как проводится процедура банкротства физ лица? можете рассказать более подробно?


Lowe
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Re: КАк проводится процедура банкротства физ лица?

Новое сообщение max777 » 03 окт 2022, 22:42

Есть тут тут вы можете посмотреть более подробную информацию о банкротстве физ лица, есть инструкция здесь, мне тоже нужно заказать такую услугу, вот тоже изучил и сделал вывод для себя.
max777
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