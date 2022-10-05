Где правильно оформить дарственную ?
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Где правильно оформить дарственную ?
Привет всем. На меня родственница хочет оформить в дар квартиру. Подскажите пожалуйста юридическую компанию куда обратиться ?
- rustam22
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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Re: Где правильно оформить дарственную ?
Поздравляю вас, это всегда приятно, получать подарки, особенно такие. Оформить все документы вы можете здесь,
https://dom-pravo.ru/schyot_inostrannoj_kompanii , также можно вызвать юриста на дом . Мы обращались за консультацией по вопросу брачного контракта, юрист очень вежливо и доходчиво рассказал все подробности , даже подсказал некоторые моменты .
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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