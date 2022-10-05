Где правильно оформить дарственную ?

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Где правильно оформить дарственную ?

Новое сообщение rustam22 » 05 окт 2022, 09:08

Привет всем. На меня родственница хочет оформить в дар квартиру. Подскажите пожалуйста юридическую компанию куда обратиться ?


rustam22
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Re: Где правильно оформить дарственную ?

Новое сообщение Rydik_89 » 05 окт 2022, 11:17

Поздравляю вас, это всегда приятно, получать подарки, особенно такие. Оформить все документы вы можете здесь,

https://dom-pravo.ru/schyot_inostrannoj_kompanii , также можно вызвать юриста на дом . Мы обращались за консультацией по вопросу брачного контракта, юрист очень вежливо и доходчиво рассказал все подробности , даже подсказал некоторые моменты .

Rydik_89
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