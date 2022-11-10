Как получить гражданство Израиля? Были родственники
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Как получить гражданство Израиля? Были родственники
Всем привет! Можно ли получить гражданство, если были родственники по маминой линии? Кто разбирается в этих вопросах?
- natad820
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Как получить гражданство Израиля? Были родственники
Если были родственники и есть документы это подтверждающие то получение гражданства Израиля Вам гарантировано. Но все же вопрос и сбор необходимой документации требует консультации юристов и адвокатов, чтобы все получилось с первого раза.
- MilaTim25
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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