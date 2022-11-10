Как получить гражданство Израиля? Были родственники

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Как получить гражданство Израиля? Были родственники

Новое сообщение natad820 » 10 ноя 2022, 13:24

Всем привет! Можно ли получить гражданство, если были родственники по маминой линии? Кто разбирается в этих вопросах?


natad820
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Re: Как получить гражданство Израиля? Были родственники

Новое сообщение MilaTim25 » 10 ноя 2022, 14:56

Если были родственники и есть документы это подтверждающие то получение гражданства Израиля Вам гарантировано. Но все же вопрос и сбор необходимой документации требует консультации юристов и адвокатов, чтобы все получилось с первого раза.
MilaTim25
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