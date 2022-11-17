Это скорее будет крайняя мера, которую стоит рассмотреть в ситуации, когда все другие решения не смогли помочь, например, не удалось разложить обязательство на части или уменьшить их сумму. Списание долга – довольно сложный вопрос. Прощение банковского или небанковского долга часто работает именно таким образом, что долг аннулируется, и кредитор уже не сможет требовать его возврата. Второе решение – банкротство должника. В рамках него суд может установить например план погашения или сразу списать все имеющиеся долги. План погашения устанавливается на конкретный период и после его выполнения списывается остаток долга. Последнее решение менее распространено и может применяться только в очень крайних случаях, когда должник не имеет возможности погасить собственные долги даже в незначительном размере. Законное списание долгов через банкротство с гарантией результата, подробнее здесь https://ural-pravo.ru/uslugi-i-tseny/provedenie-bankrotstva-fiz-litsa
Законное списание долгов
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Законное списание долгов
Своевременное погашение всего долга, без лишних нервов и стресса – это довольно оптимистичное видение развития событий, которое мы часто предполагаем при подаче заявки на кредит в банке. К сожалению, в действительности все обстоит иначе, и возможны ситуации, при которых практически невозможно вовремя погасить задолженность. Затем могут быть приняты различные решения, чтобы избежать негативных последствий несвоевременного погашения, таких как списание долга.
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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