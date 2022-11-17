cossotectsuvwyi95 » 17 ноя 2022, 14:37

Своевременное погашение всего долга, без лишних нервов и стресса – это довольно оптимистичное видение развития событий, которое мы часто предполагаем при подаче заявки на кредит в банке. К сожалению, в действительности все обстоит иначе, и возможны ситуации, при которых практически невозможно вовремя погасить задолженность. Затем могут быть приняты различные решения, чтобы избежать негативных последствий несвоевременного погашения, таких как списание долга.

Это скорее будет крайняя мера, которую стоит рассмотреть в ситуации, когда все другие решения не смогли помочь, например, не удалось разложить обязательство на части или уменьшить их сумму. Списание долга – довольно сложный вопрос. Прощение банковского или небанковского долга часто работает именно таким образом, что долг аннулируется, и кредитор уже не сможет требовать его возврата. Второе решение – банкротство должника. В рамках него суд может установить например план погашения или сразу списать все имеющиеся долги. План погашения устанавливается на конкретный период и после его выполнения списывается остаток долга. Последнее решение менее распространено и может применяться только в очень крайних случаях, когда должник не имеет возможности погасить собственные долги даже в незначительном размере. Законное списание долгов через банкротство с гарантией результата, подробнее здесь https://ural-pravo.ru/uslugi-i-tseny/provedenie-bankrotstva-fiz-litsa