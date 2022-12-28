Задать юридический вопрос
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Задать юридический вопрос
Приветствую! Подскажите к кому можно обратиться по различным юридическим вопросам? Часто встречаются по работе вопросы юридического характера, но обратиться просто нет к кому. Времени и финансовых возможностей ездить по юристам нет. Буду очень признательна за любую полезную информацию.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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