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Задать юридический вопрос

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 28 дек 2022, 21:36

Приветствую! Подскажите к кому можно обратиться по различным юридическим вопросам? Часто встречаются по работе вопросы юридического характера, но обратиться просто нет к кому. Времени и финансовых возможностей ездить по юристам нет. Буду очень признательна за любую полезную информацию.


cossotectsuvwyi95
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