cossotectsuvwyi95 » 28 дек 2022, 21:36

Приветствую! Подскажите к кому можно обратиться по различным юридическим вопросам? Часто встречаются по работе вопросы юридического характера, но обратиться просто нет к кому. Времени и финансовых возможностей ездить по юристам нет. Буду очень признательна за любую полезную информацию.