Как иммигрировать в США?
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Как иммигрировать в США?
Всем привет! А Как можно иммигрировать в США? Что нужно знать, язык? Много историй читаю что переехали, но никто не рассказывает как туда переехать)
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Как иммигрировать в США?
Языка знать мало, и вообще совсем не простой путь. Посмотрите на сайте Америка в деталях отзывы клиентов они рассказывают как получили новую жизнь за океаном, но Вы же должны понимать, сколько еще трудов и переживаний было за всеми сборами документов, интервью с консулами и тд
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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