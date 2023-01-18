Как иммигрировать в США?

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Как иммигрировать в США?

Новое сообщение MilaTim25 » 18 янв 2023, 21:16

Всем привет! А Как можно иммигрировать в США? Что нужно знать, язык? Много историй читаю что переехали, но никто не рассказывает как туда переехать)


MilaTim25
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Re: Как иммигрировать в США?

Новое сообщение natad820 » 18 янв 2023, 22:36

Языка знать мало, и вообще совсем не простой путь. Посмотрите на сайте Америка в деталях отзывы клиентов они рассказывают как получили новую жизнь за океаном, но Вы же должны понимать, сколько еще трудов и переживаний было за всеми сборами документов, интервью с консулами и тд
natad820
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