cossotectsuvwyi95 » 19 янв 2023, 14:17

Что собственно такое банкротство физического лица? — это судебное разбирательство, целью которого конкретно является списание обязательств, не удовлетворенных в ходе проведения процедуры банкротства или в результате исполнения плана погашения кредиторами. Банкротство физического лица является многоэтапной процедурой. Он инициируется путем подачи заявления о банкротстве в компетентный суд, в котором находится специальный экономический отдел по делам о банкротстве. Когда его участие в судебном разбирательстве подходит к концу, должник освобождается от ответственности или в отношении него устанавливается план погашения.

Это не та процедура, которая закончится всего через несколько недель. Из-за сложности банкротства требуется время и терпение со стороны заинтересованного лица, то есть должника. Если Вы не имеете возможности погасить взятые на себя обязательства перед кредитором лучшим решением будет объявить банкротство. Банкротство физических лиц в Краснодаре под ключ, услуги по банкротству от компании UDM-Group это способ комфортно избавиться от долгов и сохранить собственное имущество. Связаться с юристом можно на сайте https://udm.group/