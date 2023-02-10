cossotectsuvwyi95 » 10 фев 2023, 15:12

Каждый орган по борьбе с преступностью т. е. полиция, прокуратура и иные обязан возбуждать уголовное дело, когда узнает о совершении какого-либо преступления. При этом неважно, был он уведомлен о преступлении или нет. Бывает, что правоохранительные органы узнают о преступлении из прессы или телевидения. Каждый человек вправе обратиться в органы прокуратуры России, даже в Генеральную прокуратуру России. До того как направить в их адрес обращение, связанное с нарушением прав советуем ознакомиться с характером таковых обращений.

Каждый сотрудник полиции в каждом полицейском участке должен получить сообщение о преступлении, составив протокол о получении сообщения о преступлении. Делом будет заниматься именно то подразделение, в котором конкретно было совершено преступление. Если это неизвестно, где именно произошло преступление, следует сообщить об этом в местное отделение полиции. Уведомление будет немедленно передано в подразделение, соответствующее данному месту происшествия, и дальнейшие действия по делу будут осуществляться там.

Написать жалобу в прокуратуру, уведомление о преступлении также может быть подано в прокуратуру, но тут применяются те же правила местной компетенции для ведения подготовительного производства. Если Вам необходима помощь юристов и адвокатов в подготовке и подаче жалоб в прокуратуру Москвы и МО. Для решения такого вопроса как подготовить и подать жалобу в прокуратуру оставьте заявку на сайте https://prokuratura-msk.ru/ Максимальное время ответа - 5 минут.