Сложно ли получить политическое убежище?

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Сложно ли получить политическое убежище?

Новое сообщение Danchik » 24 фев 2023, 14:04

Если возникает потребность в политическом убежище, сложно ли его получить вообще? Какими способами этого можно добиться максимально быстро? Интересует Америка.


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Re: Сложно ли получить политическое убежище?

Новое сообщение Bernetta » 25 фев 2023, 14:01

Если у вас есть большое желание куда-то переехать и вы воспользуетесь помощью опытных специалистов в этом вопросе, то все выполнимо. Например, в "Америка в деталях" вам можно обратиться, чтобы там вам составили хороший кейс, в который все поверят. Тогда и одобрение на политическое убежище в США вы сможете быстро и без особых проблем получить.
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