Сложно ли получить политическое убежище?
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Сложно ли получить политическое убежище?
Если возникает потребность в политическом убежище, сложно ли его получить вообще? Какими способами этого можно добиться максимально быстро? Интересует Америка.
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Re: Сложно ли получить политическое убежище?
Если у вас есть большое желание куда-то переехать и вы воспользуетесь помощью опытных специалистов в этом вопросе, то все выполнимо. Например, в "Америка в деталях" вам можно обратиться, чтобы там вам составили хороший кейс, в который все поверят. Тогда и одобрение на политическое убежище в США вы сможете быстро и без особых проблем получить.
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Bernetta
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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