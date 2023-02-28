cossotectsuvwyi95 » 28 фев 2023, 22:03

Я много раз в своей практике сталкивался с недостоверными, неполными и неясными суждениями. Эксперты которые проводят экспертизу должны полностью осознавать свою юридическую ответственность. К сожалению, нередки случаи представления совершенно разных мнений о поведении врача, подготовленных разными экспертными группами. Удивительно наблюдать ситуацию, когда одно и то же действие врача может оцениваться одной группой экспертов как совершенно неправильное, а другой - как совершенно правильное.

Решение признает ответственность эксперта независимой от ответственности Государственного казначейства за решение. Роль экспертов в любом судопроизводстве настолько велика, что среди практиков есть поговорка, что приговор пишут именно эксперты, а суд пишет обоснование. Хотя эта формулировка упрощает дело, она точно отражает всю роль экспертного заключения. Отсюда необходимость донести до экспертов, что написание заключений для нужд суда является не только очень прибыльным занятием, но и связанной с этим ответственностью.

В-третьих, справедливо указать, что недостоверность мнения есть действие с конечным намерением. Абсолютно случайный умысел – это ситуация, при которой виновный не желает совершать запрещенное действие, но соглашается на него. В делах с участием судебных экспертов мы будем иметь дело с такой формой умысла прежде всего в ситуациях, когда эксперт обязан давать заключение по делу: без досконального ознакомления с его материалами, без достаточных знаний или без текущих знаний и практики в данной области. Независимая экспертиза для суда от Sudexpa делают экспертизы для банков, страховых компаний, государственных организаций и ведомств, нефте- и газодобывающих компаний, экспертиза правовых актов на Sudexpa. Оказывает содействие судам и участникам процесса в рецензии на медицинскую экспертизу на Sudexpa тут https://sudexpa.ru/expertises/recenziia-na-zacliuchenie-meditcinskoi-ekspertizy/