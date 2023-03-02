Апостиль на документ

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Апостиль на документ

Новое сообщение Darius4678 » 02 мар 2023, 17:55

Апостиль — один из правовых режимов признания юридической силы украинских документов, которые будут использоваться за границей. Детальнее по ссылке: https://pereklad.ua/apostil/apostil-dokumentov


Darius4678
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 июн 2022, 09:29
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Юридические услуги

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group