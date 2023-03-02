Нотариальный перевод

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Нотариальный перевод

Новое сообщение Darius4678 » 02 мар 2023, 18:27

Нотариальный перевод это юридически заверенный текст с точным переносом смысла с языка оригинала. Ни один текстовый документ не будет иметь юридической силы без соответствующего нотариального заверения.


Darius4678
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