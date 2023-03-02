Нотариальный перевод
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Нотариальный перевод
Нотариальный перевод это юридически заверенный текст с точным переносом смысла с языка оригинала. Ни один текстовый документ не будет иметь юридической силы без соответствующего нотариального заверения.
- Darius4678
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 июн 2022, 09:29
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Юридические услуги
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3