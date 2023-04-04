Интересует юрист который поможет решить вопрос с долгом

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Интересует юрист который поможет решить вопрос с долгом

Новое сообщение samoeglavnoe** » 04 апр 2023, 00:20

Доброго дня, подскажите юриста который поможет решить вопрос с долгом? у меня большой долг банку


samoeglavnoe**
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Интересует юрист который поможет решить вопрос с долгом

Новое сообщение IntoSpace » 04 апр 2023, 01:08

Есть возможность подать онлайн жалобу на коллекторов, посмотрите на сайте подробную информацию о данном действии, мы уже прошли через этот ад и нам юристы на данной платформе помогли разобраться с этими наглыми коллекторами.
IntoSpace
Фанат
 
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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