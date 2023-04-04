Интересует юрист который поможет решить вопрос с долгом
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Интересует юрист который поможет решить вопрос с долгом
Доброго дня, подскажите юриста который поможет решить вопрос с долгом? у меня большой долг банку
- samoeglavnoe**
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Интересует юрист который поможет решить вопрос с долгом
Есть возможность подать онлайн жалобу на коллекторов, посмотрите на сайте подробную информацию о данном действии, мы уже прошли через этот ад и нам юристы на данной платформе помогли разобраться с этими наглыми коллекторами.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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