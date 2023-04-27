cossotectsuvwyi95 » 27 апр 2023, 01:47

Здравствуйте! Интересуют организации по проведению судебной экспертизы. Ее проведение необходимо в рамках рассмотрения разных от административных, арбитражных и гражданских дел до уголовных в любых инстанциях. Для проведения того или иного вида судебных экспертиз привлекаются специалисты с образованием и опытом работы в конкретной сфере, по другому никак. Подскажите пожалуйста независимые некоммерческие организации в Москве?