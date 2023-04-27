Интересуют организации по проведению экспертизы
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Интересуют организации по проведению экспертизы
Здравствуйте! Интересуют организации по проведению судебной экспертизы. Ее проведение необходимо в рамках рассмотрения разных от административных, арбитражных и гражданских дел до уголовных в любых инстанциях. Для проведения того или иного вида судебных экспертиз привлекаются специалисты с образованием и опытом работы в конкретной сфере, по другому никак. Подскажите пожалуйста независимые некоммерческие организации в Москве?
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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Re: Интересуют организации по проведению экспертизы
Коммерческие организации и лаборатории, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, не имеют право проводить экспертизу по уголовному делу. Экспертиза, подготовленная указанными организациями в рамках уголовного процесса, может быть признана недопустимым доказательством. В то время как АНО "Судебный эксперт" является автономной некоммерческой организацией и имеет право проводить независимые экспертизы. Независимая экспертиза на Sudexpa тут https://sudexpa.ru/
- lyubovfrolova6311982
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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