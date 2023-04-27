Интересуют организации по проведению экспертизы

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Интересуют организации по проведению экспертизы

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 27 апр 2023, 01:47

Здравствуйте! Интересуют организации по проведению судебной экспертизы. Ее проведение необходимо в рамках рассмотрения разных от административных, арбитражных и гражданских дел до уголовных в любых инстанциях. Для проведения того или иного вида судебных экспертиз привлекаются специалисты с образованием и опытом работы в конкретной сфере, по другому никак. Подскажите пожалуйста независимые некоммерческие организации в Москве?


cossotectsuvwyi95
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Re: Интересуют организации по проведению экспертизы

Новое сообщение lyubovfrolova6311982 » 27 апр 2023, 02:03

Коммерческие организации и лаборатории, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения, не имеют право проводить экспертизу по уголовному делу. Экспертиза, подготовленная указанными организациями в рамках уголовного процесса, может быть признана недопустимым доказательством. В то время как АНО "Судебный эксперт" является автономной некоммерческой организацией и имеет право проводить независимые экспертизы. Независимая экспертиза на Sudexpa тут https://sudexpa.ru/
lyubovfrolova6311982
 
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