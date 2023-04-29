Как засудить за ДТП
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Как засудить за ДТП
Здравствуйте. В машину мужа врезалась пьяная мадам. На машине работал в такси и это была его основная работа. Можно ли подать в суд на нарушительницу за потрерю дохода на то время, пока выплатят страховку, сделают машину наверняка придется судиться со страховой... дело ни одного месяца. За что еще можно на эту особу в суд подать? Могу ли я привлечь адвоката:
- vevil
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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