Как засудить за ДТП

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Как засудить за ДТП

Новое сообщение vevil » 29 апр 2023, 20:50

Здравствуйте. В машину мужа врезалась пьяная мадам. На машине работал в такси и это была его основная работа. Можно ли подать в суд на нарушительницу за потрерю дохода на то время, пока выплатят страховку, сделают машину наверняка придется судиться со страховой... дело ни одного месяца. За что еще можно на эту особу в суд подать? Могу ли я привлечь адвоката:

https://advokat-po-ugolovnym-delam.pro/ ... hodom.html



vevil
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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