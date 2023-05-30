lyubovfrolova6311982 » 30 май 2023, 16:59

Выгодно ли приобретать недвижимость в ипотеку в Санкт-Петербурге? В наше время мало кто может позволить себе купить квартиру без кредита. Часто это ипотека, т.е. которая была обеспечена стоимостью квартиры. Помещения, который обременен ипотекой, все чаще продаются на вторичном рынке. На самом деле это не является каким-либо препятствием для покупки или продажи недвижимости. Это обычная процедура, которую можно выполнить без проблем. При этом нет совершенно никаких препятствий для финансирования покупки залоговой квартиры с помощью ипотеки.

Но вопрос: выгодно ли это? На самом деле все зависит от того, подходят ли вам параметры и цена. Покупка квартиры в ипотеку не предполагает особых привилегий, но и не обременена риском, самое главное убедиться, что с юридической точки зрения все в порядке. Однако иногда собственники решают продать квартиру в ипотеку, когда хотят быстро закрыть сделку. Поэтому цена подобной недвижимости может быть более привлекательной по сравнению с иными аналогичными объектами на рынке недвижимости. Если Вы желаете купить квартиру в Санкт-Петербурге Мы можем помочь оформить ипотеку без первого взноса на новостройки эффективно. Продажа квартир в ипотеку в Санкт-Петербурге здесь https://spb.etagi.com/realty/ipoteka/