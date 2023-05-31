lyubovfrolova6311982 » 31 май 2023, 16:34

профилирования преступников? Может ли анализ индивидуального устных высказываний и разговоров, текстов документов, различных нормативных актов идентифицировать человека? Такие вопросы задает судебный орган, назначая эксперта в области языкознания. Однако на практике многие суды часто не пользуются мнениями экспертов-лингвистов, полагая, что определение объема многих понятий не требует «специальной информации». И судебная лингвистика, и психологическое профилирование являются довольно молодыми методами судебных исследований.

Судебная лингвистика входит в состав прикладной лингвистики и занимается вопросами конкретного использования лингвистических знаний в целях осуществления следственно-правовой деятельности. Лингвистическая экспертиза касается например определения намерений отправителя сообщения, например, в случаях наказуемой угрозы, клеветы или оскорбления, определения авторства высказывания, поиска доказательств исполнения или авторства текста и получение доказательства понимания текста и основаны на лексических, орфографических и фонетических свойствах, а также синтаксических свойствах текстов. Иные направления включают определение вероятности плагиата случайно или нет количество сходств между двумя текстами. Лингвист также определяет значение терминов, используемых в текстах договоров и иных документов, в случае возникновения разногласий между сторонами. Оставить заявку на независимую экспертизу от Sudexpa можно на сайте https://sudexpa.ru/