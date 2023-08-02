Где найти информацию о детекторе лжи?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где найти информацию о детекторе лжи?
Нужна помощь в поиске информации о детекторе лжи. Я слышал, что такие устройства существуют и применяются в разных областях, но никогда не сталкивался лично. Может быть, кто-то из вас знает хороший сайт или ресурс, где можно узнать больше о работе этого устройства и его применении?
- samoeglavnoe**
- Фанат
-
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Где найти информацию о детекторе лжи?
Конечно, помогу! Я недавно сталкивался с такой проблемой, и мне очень помог тематический портал "Проверка на полиграфе". Там много интересной информации про детектор лжи и методы проверки правдивости. Вот ссылка на сайт: proverka-na-poligrafe.pro проверка на полиграфе в Москве , там есть статьи, подсказки и даже рекомендации, как распознать ложь по жестам и мимике. Мне они помогли разобраться в теме, надеюсь, и вам пригодится! Удачи!
- IntoSpace
- Фанат
-
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Юридические услуги
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1