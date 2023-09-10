Рупии к Российскому рублю
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Рупии к Российскому рублю
Выплаченные рупии за поставленные ранее товары остались «висеть» на счетах в индийских банках. Решение, как можно было бы их вывести, до сих пор курс рупии к рублю на сегодня констатировал в середине августа президент Конфедерации индийской индустрии https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=INR_RUB .
- andrewking213king
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