Рупии к Российскому рублю

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Рупии к Российскому рублю

Новое сообщение andrewking213king » 10 сен 2023, 18:46

Выплаченные рупии за поставленные ранее товары остались «висеть» на счетах в индийских банках. Решение, как можно было бы их вывести, до сих пор курс рупии к рублю на сегодня констатировал в середине августа президент Конфедерации индийской индустрии https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=INR_RUB .


andrewking213king
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 авг 2023, 09:58
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Юридические услуги

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group