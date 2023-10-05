Помощь с ДТП
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Помощь с ДТП
Залетел по полной программе в ДТП, при чем сотрудник, на мой взгляд сделал ошибочную оценку произошедшему столкновению. Есть фирмы, которые могут оценку экспертную провести?
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Re: Помощь с ДТП
Конечно есть, каждый день с этим сталкиваются, аварийность на трассе сами знаете какая. Вот судебно-трасологическая экспертиза сделают ее вам тут https://advokatservis.ru/kriminalistich ... rasologiya будете уверенными, что это заключение уже скорее всего оспаривать не будут и вы будете защищены.
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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