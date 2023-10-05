Помощь с ДТП

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Помощь с ДТП

Новое сообщение KoPyLoV » 05 окт 2023, 17:41

Залетел по полной программе в ДТП, при чем сотрудник, на мой взгляд сделал ошибочную оценку произошедшему столкновению. Есть фирмы, которые могут оценку экспертную провести?


KoPyLoV
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Re: Помощь с ДТП

Новое сообщение FromZoo » 05 окт 2023, 18:20

Конечно есть, каждый день с этим сталкиваются, аварийность на трассе сами знаете какая. Вот судебно-трасологическая экспертиза сделают ее вам тут https://advokatservis.ru/kriminalistich ... rasologiya будете уверенными, что это заключение уже скорее всего оспаривать не будут и вы будете защищены.
FromZoo
Читатель
 
Сообщения: 13
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