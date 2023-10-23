Помощь при продаже фирмы: Что делать и как найти покупателя?

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Помощь при продаже фирмы: Что делать и как найти покупателя?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 23 окт 2023, 09:24

У меня возникла серьезная проблема. Мне нужно продать свою компанию, и я совсем не разбираюсь в этом деле. Я слышал о Юридической компании "Оптима Лекс", которая предоставляет услуги по сопровождению сделок по продаже компаний. Может кто-то имел опыт с ними? Или может посоветуете другие варианты? Я нахожусь в Московской области.


samoeglavnoe**
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Сообщения: 258
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помощь при продаже фирмы: Что делать и как найти покупателя?

Новое сообщение IntoSpace » 23 окт 2023, 09:34

Если у вас возникла неотложная необходимость продать компанию в Московской области, то Юридическая компания "Оптима Лекс"тут законно. Они специализируются на корпоративном праве и имеют большой опыт в сфере сделок по продаже компаний.

Могу посоветовать вам связаться с ними и обсудить вашу ситуацию. Они предоставляют профессиональное сопровождение на всех этапах сделки, включая поиск покупателя. Кроме того, они хорошо знакомы с рынком Московской области, что может быть очень полезно.

Помимо "Оптима Лекс", также стоит рассмотреть другие юридические фирмы в этой области. Но, насколько я знаю, "Оптима Лекс" - один из лидеров в этой сфере.

IntoSpace
Знаток
 
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