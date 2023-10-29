Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу
Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу, которая поможет организовать похороны и церемонию прощания. Можете порекомендовать опытных специалистов?
- Osvald
- Читатель
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Re: Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу
Про потерю, брат. Ритуальные службы есть в каждом городе, как сэндвичи в столовой. Просто выбирай, какой вкуснее.
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу
Когда ушла из жизни бабушка, пришлось обратиться в ритуальную службу https://gos-ritual.ru/ . Они нам очень помогли в организации похорон, соблюдая все наши пожелания. В такие моменты поддержка особенно важна.
- Dima
- Писатель
-
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Юридические услуги
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2