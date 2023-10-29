Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу

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Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу

Новое сообщение Osvald » 29 окт 2023, 04:58

Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу, которая поможет организовать похороны и церемонию прощания. Можете порекомендовать опытных специалистов?


Osvald
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Re: Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу

Новое сообщение Карабас » 29 окт 2023, 09:10

Про потерю, брат. Ритуальные службы есть в каждом городе, как сэндвичи в столовой. Просто выбирай, какой вкуснее.
Карабас
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Re: Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу

Новое сообщение Dima » 29 окт 2023, 21:18

Когда ушла из жизни бабушка, пришлось обратиться в ритуальную службу https://gos-ritual.ru/ . Они нам очень помогли в организации похорон, соблюдая все наши пожелания. В такие моменты поддержка особенно важна.
Dima
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