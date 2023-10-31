Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?
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Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?
Я попал в сложную финансовую ситуацию, и мне нужен банкрот. Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?
Банкротство? Это как костюм супергероя – не каждому подходит. Гугли, как объявить себя банкротом в России, и будь осторожен, потому что банкротство - это как билет в аттракцион
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?
Я недавно попал в сложную финансовую ситуацию и решил объявить себя банкротом. Нашел в интернете сервис http://xn-----8kch1abflgmw3aedgf0fvd.xn--p1ai , и они мне помогли. Все прошло быстро и без проблем. Я уже через полгода выплатил все долги и получил кредитную историю чистую, как слеза.
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?
В любом случае к вашему делу будет представлен управляющий, который будет вести дело. Как это происходит и какие функции выполняет - можно почитать здесь https://glavbankrot.ru/sovety-yuristov/ ... nkrotstva/
- natad820
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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