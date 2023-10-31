Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?

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Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?

Новое сообщение Axilless » 31 окт 2023, 06:46

Я попал в сложную финансовую ситуацию, и мне нужен банкрот. Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?


Axilless
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Re: Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?

Новое сообщение Kaslan » 31 окт 2023, 10:11

Банкротство? Это как костюм супергероя – не каждому подходит. Гугли, как объявить себя банкротом в России, и будь осторожен, потому что банкротство - это как билет в аттракцион
Kaslan
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Re: Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?

Новое сообщение Карабас » 31 окт 2023, 16:08

Я недавно попал в сложную финансовую ситуацию и решил объявить себя банкротом. Нашел в интернете сервис http://xn-----8kch1abflgmw3aedgf0fvd.xn--p1ai , и они мне помогли. Все прошло быстро и без проблем. Я уже через полгода выплатил все долги и получил кредитную историю чистую, как слеза.
Карабас
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Re: Кто-нибудь может посоветовать, как объявить себя банкротом в России?

Новое сообщение natad820 » 12 апр 2024, 10:33

В любом случае к вашему делу будет представлен управляющий, который будет вести дело. Как это происходит и какие функции выполняет - можно почитать здесь https://glavbankrot.ru/sovety-yuristov/ ... nkrotstva/
natad820
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