Зима уже близко, и я задумываюсь о том, чтобы купить камин для уюта в доме
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Зима уже близко, и я задумываюсь о том, чтобы купить камин для уюта в доме
Зима уже близко, и я задумываюсь о том, чтобы купить камин для уюта в доме. Какие магазины предлагают хороший выбор каминов? Поделитесь опытом, пожалуйста.
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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