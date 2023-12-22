Перерахунок пенсії за рішенням суду
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Перерахунок пенсії за рішенням суду
Юридична компанія "Приходько та партнери" спеціалізується на вирішенні юридичних питань та захисті прав пенсіонерів, зокрема, тих, хто має проблеми з обмеженням розміру пенсії. Команда адвокатів надає кваліфіковану правову допомогу, допомагає зробити перерахунок пенсії за рішенням суду та забезпечує високий рівень представництва в подібних справах. "Приходько та партнери" докладають зусиль для захисту інтересів клієнтів і допомагають у відстоюванні їхніх законних прав на справедливий розмір пенсії.
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Partizan
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 апр 2020, 17:23
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