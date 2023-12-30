Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес
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Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес
Я владелец небольшого бизнеса в России. Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес там. Я хочу, чтобы иммиграция была легальной, безопасной и выгодной.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес
Надейся на удачу с иммиграцией, иначе — много заморочек. Подготовь документы, изучи вопрос, но гарантий тут нет никаких, помни об этом.
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес
я давно мечтал о бизнесе в Италии, и вот http://liveitaly.ru помогли сделать этот шаг! Они знают всё о бизнес иммиграции в Италию - от формальностей до поддержки на каждом этапе. Это было как открытие нового мира для меня. Теперь у меня план и поддержка, чтобы реализовать свои бизнес-идеи в этой замечательной стране.
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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