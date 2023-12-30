Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес

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Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес

Новое сообщение ВиллиВОнка » 30 дек 2023, 04:16

Я владелец небольшого бизнеса в России. Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес там. Я хочу, чтобы иммиграция была легальной, безопасной и выгодной.


ВиллиВОнка
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Re: Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес

Новое сообщение Kanniga » 30 дек 2023, 09:21

Надейся на удачу с иммиграцией, иначе — много заморочек. Подготовь документы, изучи вопрос, но гарантий тут нет никаких, помни об этом.
Kanniga
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Re: Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес

Новое сообщение Axilless » 30 дек 2023, 20:43

я давно мечтал о бизнесе в Италии, и вот http://liveitaly.ru помогли сделать этот шаг! Они знают всё о бизнес иммиграции в Италию - от формальностей до поддержки на каждом этапе. Это было как открытие нового мира для меня. Теперь у меня план и поддержка, чтобы реализовать свои бизнес-идеи в этой замечательной стране.
Axilless
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