Где лучше получить разрешительную документацию?

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Где лучше получить разрешительную документацию?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 01 янв 2024, 22:13

Ищу надежное место для сертификации продукции. На глаза попалась компания "ПромМаш Тест". Кто-то уже имел опыт сотрудничества с ними? Что можете сказать о качестве услуг и скорости получения документов? Интересуюсь именно опытом пользователей.


samoeglavnoe**
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Re: Где лучше получить разрешительную документацию?

Новое сообщение IntoSpace » 01 янв 2024, 22:21

Я недавно проходил сертификацию продукции и обращался в https://prommash-test.ru/uslugi/reglame ... lnuyu-vodu . Рекомендую обратить внимание на "ПромМаш Тест". Сотрудничал с ними пару месяцев назад, и все прошло гладко.

Лаборатории оборудованы по последнему слову техники, что повлияло на скорость процесса. Специалисты компетентны и готовы дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Что касается сроков, то уложились даже раньше запланированного.

Документацию предоставили в полном соответствии со стандартами. Рад был сотрудничеству. Кстати, цены тоже приемлемые.

IntoSpace
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