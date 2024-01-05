Гражданство Румынии

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Гражданство Румынии

Новое сообщение milaeryomina2 » 05 янв 2024, 13:51

Я сотрудничал с компанией БАРКАТ https://aristipp-romania.com/ для получения гражданства Румынии, и я полностью удовлетворен результатами. Компания оказала профессиональную помощь на каждом этапе процесса. Они предоставили мне всю необходимую информацию, помогли подготовить все необходимые документы и провели меня через весь процесс. Благодаря компании БАРКАТ, я теперь обладатель гражданства Румынии. Я рекомендую компанию БАРКАТ всем, кто хочет получить гражданство Румынии без лишней головной боли.


milaeryomina2
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 дек 2023, 12:37
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