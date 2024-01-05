Гражданство Румынии
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Гражданство Румынии
Я сотрудничал с компанией БАРКАТ https://aristipp-romania.com/ для получения гражданства Румынии, и я полностью удовлетворен результатами. Компания оказала профессиональную помощь на каждом этапе процесса. Они предоставили мне всю необходимую информацию, помогли подготовить все необходимые документы и провели меня через весь процесс. Благодаря компании БАРКАТ, я теперь обладатель гражданства Румынии. Я рекомендую компанию БАРКАТ всем, кто хочет получить гражданство Румынии без лишней головной боли.
- milaeryomina2
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 дек 2023, 12:37
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Юридические услуги
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3