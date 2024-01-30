Dertert » 30 янв 2024, 17:22

Сам попадал в юридические неприятности. Поиск адвоката лучше всего начать с консультаций знакомых или рекомендаций на форумах. Главное, чтобы адвокат был как врач – квалифицированным и опытным. Будь сильным, тяжело впереди!