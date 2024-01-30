Ищу опытного юриста по налоговым спорам

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Ищу опытного юриста по налоговым спорам

Новое сообщение Naidjel » 30 янв 2024, 16:06

Веду свой бизнес в Петербурге и столкнулся с налоговыми вопросами. Ищу опытного юриста по налоговым спорам.


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Naidjel
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Сообщения: 54
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Ищу опытного юриста по налоговым спорам

Новое сообщение Kaslan » 30 янв 2024, 19:57

Налоговые вопросы – наше несчастье. Мы обращались к местным юристам, решали вопросы. Спроси у знакомых или на форумах, где местные эксперты по налогам ходят.
Kaslan
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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