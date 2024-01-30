Ищу опытного юриста по налоговым спорам
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ищу опытного юриста по налоговым спорам
Веду свой бизнес в Петербурге и столкнулся с налоговыми вопросами. Ищу опытного юриста по налоговым спорам.
-
Naidjel
- Писатель
-
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
-
Re: Ищу опытного юриста по налоговым спорам
Налоговые вопросы – наше несчастье. Мы обращались к местным юристам, решали вопросы. Спроси у знакомых или на форумах, где местные эксперты по налогам ходят.
- Kaslan
- Читатель
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Юридические услуги
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8