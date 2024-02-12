Польза покупки квартиры в Турции с ВНЖ

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Польза покупки квартиры в Турции с ВНЖ

Новое сообщение samoeglavnoe** » 12 фев 2024, 19:54

Привет всем! Меня интересует, как можно найти информацию о покупке квартиры в Турции с получением вид на жительство (ВНЖ)? Что это за процесс и какие преимущества он предоставляет? Буду благодарен за любую информацию и советы!


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Польза покупки квартиры в Турции с ВНЖ

Новое сообщение IntoSpace » 12 фев 2024, 19:55

Привет! Я недавно столкнулся с этим вопросом и могу поделиться полезной информацией. Недавно наткнулся на статью на одном сайте, которая точно разъясняет все тонкости этого процесса. Она охватывает не только юридические аспекты, но и экономическую составляющую, а также преимущества такого шага. Думаю, это может быть полезно и для тебя. Посмотри https://dasms.ru/pochemu-kupit-kvartiru ... shij-shag/ - в ней есть много полезной информации на эту тему.
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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