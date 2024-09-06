cossotectsuvwyi95 » 06 сен 2024, 21:12

Подделка документа предполагает внесение незаконных изменений в подлинный документ, благодаря чему он получает другое содержание и смысл. Термин «содержание» также включает в себя все возможные условные знаки, например отпечатки. Подделка документа включают в себя механическое и химическое создание другого документа, похожего на подлинный. Чаще всего мы сталкиваемся с подделкой документов с неизмененным содержанием, таких как банкноты, почтовые марки, лотерейные билеты, билеты на автобус, акцизные марки, например, со всеми признаками, касающимися их формата, цвета, расположения текста, защитных знаков, техника печати, тип подложки, тип покрытия чернила, краски.

Центр по проведению судебных экспертиз и исследований автономная некоммерческая организация «Судебный Эксперт» проводит техническую экспертизу документов https://sudexpa.ru/expertises/tekhniko-kriminalisticheskaia-ekspertiza-dokumentov/ — судебная экспертиза, направленная на конкретное установление обстоятельств незаконного изготовления документов: особенностей нанесения реквизитов подписей, печатей, штампов, использования оборудования, материалов и веществ. Для экспертизы нужно предоставить печать или образцы оттисков печатей, при помощи которых предположительно нанесены реквизиты в спорном документе, а также оригинал исследуемого документа. Также «Судебный Эксперт» проводит оценку предприятия, финансово экономическая экспертиза подробнее на их сайте sudexpa.ru