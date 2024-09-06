Центр по проведению судебных экспертиз и исследований автономная некоммерческая организация «Судебный Эксперт» проводит техническую экспертизу документов https://sudexpa.ru/expertises/tekhniko-kriminalisticheskaia-ekspertiza-dokumentov/ — судебная экспертиза, направленная на конкретное установление обстоятельств незаконного изготовления документов: особенностей нанесения реквизитов подписей, печатей, штампов, использования оборудования, материалов и веществ. Для экспертизы нужно предоставить печать или образцы оттисков печатей, при помощи которых предположительно нанесены реквизиты в спорном документе, а также оригинал исследуемого документа. Также «Судебный Эксперт» проводит оценку предприятия, финансово экономическая экспертиза подробнее на их сайте sudexpa.ru
Техническая экспертиза документов
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Техническая экспертиза документов
Подделка документа предполагает внесение незаконных изменений в подлинный документ, благодаря чему он получает другое содержание и смысл. Термин «содержание» также включает в себя все возможные условные знаки, например отпечатки. Подделка документа включают в себя механическое и химическое создание другого документа, похожего на подлинный. Чаще всего мы сталкиваемся с подделкой документов с неизмененным содержанием, таких как банкноты, почтовые марки, лотерейные билеты, билеты на автобус, акцизные марки, например, со всеми признаками, касающимися их формата, цвета, расположения текста, защитных знаков, техника печати, тип подложки, тип покрытия чернила, краски.
- cossotectsuvwyi95
- Знаток
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- Сообщения: 373
- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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Re: Техническая экспертиза документов
Вы знаете, сейчас не сложно найти компанию, которая предлагает услуги экспертизы, так что правильнее будет прежде, чем заказывать, почитать отзывы, чтоб понимать с кем лучше будет иметь дело. Независимая экспертная экспертиза https://expertiza.ru/ есть и вот тут, при чем у них отличная репутация.
- Рибон
- Фанат
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- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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