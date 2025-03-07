Где можно купить пряники Ореховые?

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Где можно купить пряники Ореховые?

Новое сообщение polinalaxt1 » 07 мар 2025, 00:20

Может знает кто и подскажет мне, где можно пряники Ореховые купить по выгодной стоимости? Интересуюсь вопросом уже который день, но пока что не нашла хорошего поставщика.


polinalaxt1
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Re: Где можно купить пряники Ореховые?

Новое сообщение sergey1819 » 07 мар 2025, 00:57

Я недавно как и вы искал, где пряники Ореховые https://prianix.ru/orexovye/ купить по доступной цене, пока не узнал про фабрику Городеций пряник. Как вы видите, они работают давно и имеют отличную репутацию. К тому же тут работают на совесть, в сроки, а так же товар у них качественный и натуральный.
sergey1819
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Сообщения: 14
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