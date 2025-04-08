dmitrijaverin085 » 08 апр 2025, 05:51

У меня опыта нет, но очень хочу начать работать курьером доставки еды. Что можете посоветовать? Как стать курьером Яндекс Еда? Какие возможности предоставляет Яндекс Еда для обучения и повышения квалификации курьеров?