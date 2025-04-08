Как устроиться курьером в Яндекс Еда
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Как устроиться курьером в Яндекс Еда
У меня опыта нет, но очень хочу начать работать курьером доставки еды. Что можете посоветовать? Как стать курьером Яндекс Еда? Какие возможности предоставляет Яндекс Еда для обучения и повышения квалификации курьеров?
- dmitrijaverin085
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: Как устроиться курьером в Яндекс Еда
Вам опыт и не нужен. Я например работаю курьером на своем авто. Это довольно удобный вариант, потому что можно планировать маршрут самостоятельно и не зависеть от общественного транспорта. Как стать курьером Яндекс Еда https://carrier-ya.ru я узнал тут, сайт мне тоже порекомендовали. Платят хорошо, особенно если учитывать бонусы за выполнение большого количества заказов. Единственное, важно следить за состоянием машины и расходами на бензин, чтобы всё было в порядке. В целом, работа интересная, позволяет много общаться с людьми и узнавать новые места в городе.
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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