Интересно, где можно купить сушёные грибы

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Интересно, где можно купить сушёные грибы

Новое сообщение Kaslan » 12 апр 2025, 20:53

Интересно, где можно купить сушёные грибы, собранные в экологически чистых районах? Хочу пополнить запасы на зиму — использую их и в супах, и в соусах, только важно качество.


Kaslan
Фанат
 
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Кулинария, еда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group