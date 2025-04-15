Где можно заказать домашний пирог с доставкой в Питере

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Где можно заказать домашний пирог с доставкой в Питере

Новое сообщение stepanben » 15 апр 2025, 19:19

Где можно заказать домашний пирог с доставкой в Питере, если нужно что-то вкусное и на день рождения? Не хочется покупать торт в магазине — хочется, чтобы было душевно и с любовью.


stepanben
Фанат
 
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Re: Где можно заказать домашний пирог с доставкой в Питере

Новое сообщение Dima » 15 апр 2025, 23:23

Ну, если хочешь узнать, как тесто бывает сырым и начинка — “угадай вкус”, то заказывай, где попало. А так — ищи тех, кто реально печёт, а не пересылает.
Dima
Фанат
 
Сообщения: 107
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