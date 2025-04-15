Где можно заказать домашний пирог с доставкой в Питере
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Где можно заказать домашний пирог с доставкой в Питере
Где можно заказать домашний пирог с доставкой в Питере, если нужно что-то вкусное и на день рождения? Не хочется покупать торт в магазине — хочется, чтобы было душевно и с любовью.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Где можно заказать домашний пирог с доставкой в Питере
Ну, если хочешь узнать, как тесто бывает сырым и начинка — “угадай вкус”, то заказывай, где попало. А так — ищи тех, кто реально печёт, а не пересылает.
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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