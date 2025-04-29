Через кого заказать закуски на мероприятие?
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Через кого заказать закуски на мероприятие?
Нам на мероприятие в офисе надо заказать холодные и горячие закуски , куда стоит обратиться?
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Через кого заказать закуски на мероприятие?
всегда в ресторане заказываем закуски для различных мероприятий в офисе
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 165
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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