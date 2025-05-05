Пробую держать рацион, но без горячего на вечер не выживаю — ищу сбалансированный вариант.
В меню на 2000 ккал реально уместить нормальный ужин без одних салатов?
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В меню на 2000 ккал реально уместить нормальный ужин без одних салатов?
В меню на 2000 ккал реально уместить нормальный ужин без одних салатов?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: В меню на 2000 ккал реально уместить нормальный ужин без одних салатов?
Ха, 2000 ккал... раньше еду считали в ложках, а не в цифрах. Хоть бы с голоду не умереть от таких подсчётов.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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