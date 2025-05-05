В меню на 2000 ккал реально уместить нормальный ужин без одних салатов?

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В меню на 2000 ккал реально уместить нормальный ужин без одних салатов?

Новое сообщение Osvald » 05 май 2025, 00:12

В меню на 2000 ккал реально уместить нормальный ужин без одних салатов?

Пробую держать рацион, но без горячего на вечер не выживаю — ищу сбалансированный вариант.



Osvald
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Re: В меню на 2000 ккал реально уместить нормальный ужин без одних салатов?

Новое сообщение Paris » 05 май 2025, 01:52

Ха, 2000 ккал... раньше еду считали в ложках, а не в цифрах. Хоть бы с голоду не умереть от таких подсчётов.
Paris
Фанат
 
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