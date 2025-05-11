Где купить торт «Наполеон» по классическому рецепту без сливок
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Где купить торт «Наполеон» по классическому рецепту без сливок
Где купить торт «Наполеон» по классическому рецепту без сливок, только с заварным кремом? Нужно к юбилею бабушки, чтобы вкус был как в детстве.
- Калугин
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Re: Где купить торт «Наполеон» по классическому рецепту без сливок
Сейчас это скорее "Наполеончик". Слои — как бумага, крем — воздух взбитый. Ищешь настоящий — смотри, чтоб коржи не хрустели, как сухари.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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