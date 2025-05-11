Где купить торт «Наполеон» по классическому рецепту без сливок

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Где купить торт «Наполеон» по классическому рецепту без сливок

Новое сообщение Калугин » 11 май 2025, 16:12

Где купить торт «Наполеон» по классическому рецепту без сливок, только с заварным кремом? Нужно к юбилею бабушки, чтобы вкус был как в детстве.


Калугин
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Re: Где купить торт «Наполеон» по классическому рецепту без сливок

Новое сообщение JamesReus » 11 май 2025, 21:34

Сейчас это скорее "Наполеончик". Слои — как бумага, крем — воздух взбитый. Ищешь настоящий — смотри, чтоб коржи не хрустели, как сухари.
JamesReus
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