Решила купить столовые сервизы на 6 персон

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Решила купить столовые сервизы на 6 персон

Новое сообщение polinalaxtanova3 » 28 май 2025, 17:59

Решила купить столовые сервизы на 6 персон, но где это можно сделать - пока что так и не нашла. Что мне делать посоветуете в этой ситуации? Вопрос нужно решить как можно скорее.


polinalaxtanova3
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:05
Вернуться к началу

Re: Решила купить столовые сервизы на 6 персон

Новое сообщение sergey1811 » 28 май 2025, 18:20

Я как и вы недавно интересовался, где можно столовые сервизы на 6 персон https://www.cheshskiy-farfor.ru/catalog/stolovie-servizi-na-6-person/c40/ купить, пока мне не посоветовали интернет-магазин Чешский фарфор. У них как вы видите, выбор товара огромный, к тому же здесь быстрая доставка и удобная оплата, а по любым вопросам тут всегда можно обратится к специалистам.
sergey1811
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Кулинария, еда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group