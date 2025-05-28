Решила купить столовые сервизы на 6 персон
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Решила купить столовые сервизы на 6 персон
Решила купить столовые сервизы на 6 персон, но где это можно сделать - пока что так и не нашла. Что мне делать посоветуете в этой ситуации? Вопрос нужно решить как можно скорее.
- polinalaxtanova3
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:05
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Re: Решила купить столовые сервизы на 6 персон
Я как и вы недавно интересовался, где можно столовые сервизы на 6 персон https://www.cheshskiy-farfor.ru/catalog/stolovie-servizi-na-6-person/c40/ купить, пока мне не посоветовали интернет-магазин Чешский фарфор. У них как вы видите, выбор товара огромный, к тому же здесь быстрая доставка и удобная оплата, а по любым вопросам тут всегда можно обратится к специалистам.
- sergey1811
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 май 2025, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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