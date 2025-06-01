Где нам хорошо организуют мероприятие?

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Где нам хорошо организуют мероприятие?

Новое сообщение lirkafe » 01 июн 2025, 02:43

В какой нам стоит обратиться ресторан провести мероприятие?


lirkafe
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Сообщения: 117
Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Где нам хорошо организуют мероприятие?

Новое сообщение hurteseg » 01 июн 2025, 05:30

а мы прямо в близ лежащем ресторане провели мероприятие , главное кто присутствует
hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 166
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