Где нам хорошо организуют мероприятие?
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Где нам хорошо организуют мероприятие?
В какой нам стоит обратиться ресторан провести мероприятие?
- lirkafe
- Фанат
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- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Где нам хорошо организуют мероприятие?
а мы прямо в близ лежащем ресторане провели мероприятие , главное кто присутствует
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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