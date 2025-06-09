Пекарня новая, нужна конвекционная печь

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Пекарня новая, нужна конвекционная печь

Новое сообщение Laiving » 09 июн 2025, 00:30

Пекарня новая, нужна конвекционная печь, чтоб хлеб выходил крутой и вкусный. Кто подскажет, где купить оборудование качественное, чтоб не обмануть?


Laiving
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Re: Пекарня новая, нужна конвекционная печь

Новое сообщение Harlitood » 09 июн 2025, 02:01

Тут сдуру не возьмёшь. Смотри на объём, температуру и чтоб дверца не отваливалась. Не игрушка — рабочая техника.
Harlitood
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