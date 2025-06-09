Пекарня новая, нужна конвекционная печь
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Пекарня новая, нужна конвекционная печь
Пекарня новая, нужна конвекционная печь, чтоб хлеб выходил крутой и вкусный. Кто подскажет, где купить оборудование качественное, чтоб не обмануть?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Пекарня новая, нужна конвекционная печь
Тут сдуру не возьмёшь. Смотри на объём, температуру и чтоб дверца не отваливалась. Не игрушка — рабочая техника.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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