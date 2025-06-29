Заказ суши
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Заказ суши
Постоянно заказываю суши домой, хочется найти способ сделать это выгоднее. Может кто-то использует промики или знает где смотреть хорошие предложения?
- Anahar
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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Re: Заказ суши
Да, я тоже часто беру суши и нашел для себя отличный вариант, когда начал использовать суши вок акции. Часто попадаются купоны на бесплатную доставку или роллы в подарок. Теперь стараюсь заказывать только так и очень рад, что удалось снизить расходы.
- Kendonar
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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