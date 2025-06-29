Заказ суши

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Заказ суши

Новое сообщение Anahar » 29 июн 2025, 10:36

Постоянно заказываю суши домой, хочется найти способ сделать это выгоднее. Может кто-то использует промики или знает где смотреть хорошие предложения?


Anahar
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Re: Заказ суши

Новое сообщение Kendonar » 29 июн 2025, 11:48

Да, я тоже часто беру суши и нашел для себя отличный вариант, когда начал использовать суши вок акции. Часто попадаются купоны на бесплатную доставку или роллы в подарок. Теперь стараюсь заказывать только так и очень рад, что удалось снизить расходы.
Kendonar
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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