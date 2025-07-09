dmitrijaverin085 » 09 июл 2025, 05:21

Мне надо найти хорошие рецепты, решил у вас спросить. Какой использовать подход к поиску рецептов с фото в зависимости от типа блюда? Существуют ли специфические платформы, которые лучше подходят для определенных кулинарных направлений? Рецепты салатов и соусов к ним где есть?