Планирую на работы для сотрудников заказывать еду, вот занимаюсь выбором ответственной компании.
Какая доставка еды хорошая?
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Какая доставка еды хорошая?
Добрый день. Подскажите, какая доставка еды самая популярная и вкусная, при соблюдении всех норм и законов по чистоте и безопасности питания.
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sprosst
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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Re: Какая доставка еды хорошая?
Очень хорошая и вкусная еда вот тут https://www.057.ua/dosug/52/subcat/44 выбирайте ресторан и звоните. Но советую конечно же заказывать роллы. Я их сильно обожаю
Вообще я часто заказываю еду на дом, так как из-за работы вообще ничего не успеваю.
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sprosst
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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Re: Какая доставка еды хорошая?
А краудфандингом заниматься времени хватает?
- old
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 13:08
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Re: Какая доставка еды хорошая?
Здравствуйте, если вы хотите вкусно покушать, то вы можете обратить внимание на сервис http://univercaffe.ru , отличное кафе, мне лично оно очень нравится.
Там можно просто чудесно провести свое время.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Какая доставка еды хорошая?
Я вот тоже сейчас ищу нормальную фирму в Москве, где можно было бы комплексные обеды для своих строителей заказывать. Может, кто-то из вас подскажет?
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Re: Какая доставка еды хорошая?
Danchik писал(а):Я вот тоже сейчас ищу нормальную фирму в Москве, где можно было бы комплексные обеды для своих строителей заказывать. Может, кто-то из вас подскажет?
А вы среди кейтеринговых компаний не узнавали, где такие услуги есть? У нас в прошлом году тоже был один строительный объект отдаленный и нужно было срочно решить вопрос с питанием для рабочих. Так доставка обедов на стройку от компании "Товарищ Полковник" была идеальным решением. Мы всегда были уверены, что наши работники накормлены и довольны.
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Bernetta
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 14:30
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Re: Какая доставка еды хорошая?
Тут все от города зависит, потому что в каждом городе есть действительно крутые службы доставки. Мне лично нравятся бургеры из Вилки Палки https://vilki-palki.od.ua/sandwich. Сказать, что это вкусно - это вообще ничего не сказать. Просто попробуйте на досуге.
- Рибон
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Re: Какая доставка еды хорошая?
Для меня тоже актуально. Спасибо!
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Killi
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 14:46
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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